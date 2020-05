Invaller Dilrosun wint met ruime cijfers de Berlijnse derby

De formatie van coach Bruno Labbadia neemt daardoor steeds meer afstand van de onderste plaatsen. Vrijdag was Hertha te sterk voor stadgenoot Union Berlin, 4-0. Vorige week had het Hoffenheim van coach Alfred Schreuder verslagen (3-0).

Hertha sloeg kort na rust hard toe. Vedad Ibiševic kopte na een voorzet van Marvin Plattenhardt fraai de 1-0 binnen. Amper een minuut later was het 2-0 door Dodi Lukebakio, nu uit een pass van Ibiševic. Bij het juichen hielden de spelers zich keurig aan de in verband met de coronacrisis geldende afspraken. Vorige week bij Hoffenheim waren ze 'in opspraak' geraakt door iets te enthousiast op de treffers te reageren.

Matheus Cunha en Dedryck Boyata, ooit spelend voor FC Twente, maakten de overige treffers.

Javairô Dilrosun viel in de 75e minuut in bij Hertha.

Het voetbal in de Bundesliga was na een onderbreking vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus het vorige weekeinde hervat.