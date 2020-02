Schuurs en Barty direct uitgeschakeld in Doha

Samen met Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld in het enkelspel, verloor de Limburgse in de eerste ronde met 6-4 7-6 (5) van Belinda Bencic uit Zwitserland en de Amerikaanse Sofia Kenin. Op de Australian Open beleefde Kenin haar doorbraak, door verrassend te titel te pakken.

Vorig jaar was Schuurs nog finaliste in Qatar, toen ze een koppel vormde met de Duitse Anna-Lena Grönefeld. In 2018 veroverde Schuurs samen met Barty twee titels: in Rome en Montréal.