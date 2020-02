Rico Verhoeven: ’In mijn hoofd was het chaos’

„Tijdens het trainen was ik vrij, maar eenmaal op weg naar huis in de auto begon het te malen”, vertelt Rico Verhoeven. Ⓒ Glory

Wereldkampioen kickboksen Rico Verhoeven (30) heeft aan zijn laatste titelgevecht tegen Badr Hari een slecht gevoel overgehouden. Niet zijn rivaal, maar beslommeringen in zijn privéleven vormden zijn grootste tegenstander. Verhoeven geeft inzicht in wat er zich afspeelde. Waarom hij verkeerde keuzes in de ring maakte, hoe hij maandenlang in een emotionele achtbaan zat én waarom hij en partner Jacky nu uit elkaar gaan.