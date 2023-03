Emely de Heus namens MP Motorsport in F1 Academy

De Heus reed eerder al voor MP Motorsport, de renstal die vorig jaar onder meer de wereldkampioen in de Formule 2 - Felipe Drugovich - in dienst had. In 2021 kwam De Heus voor het Nederlandse team uit in de Spaanse Formule 4.

„Met de extra ervaring die ik inmiddels heb opgedaan, kijk ik ernaar uit om die van pas te laten komen in mijn eerste seizoen in F1 Academy. Ik kan niet wachten op de eerste ronde op de Red Bull Ring in april. En ik ga natuurlijk vooral genieten van mijn thuispubliek op Zandvoort in juni.”

Teammanager Sander Dorsman van MP Motorsport voegt toe: „Vijf van de grootste teams op de talentenladder naar de Formule 1 staan achter het concept van F1 Academy. Daardoor ziet de toekomst er rooskleurig uit voor deze nieuwe raceklasse. Emely gaat daar een welverdiend onderdeel van zijn.”

De nieuwe race-klasse begint eind april in Oostenrijk. Het seizoen wordt afgesloten tijdens het Formule 1-weekeinde in Austin, op 22 oktober. Susie Wolff, de vrouw van Mercedes-teambaas Toto Wolff, werd onlangs aangesteld als directeur van de serie.