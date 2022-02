Betaald voetbal voert actie voor volle stadions

Zo komen bij alle wedstrijden de teams op in een speciaal shirt met de tekst #stadionsvol, dragen coaches en (assistent)scheidsrechters buttons met diezelfde tekst en zijn er spandoeken en digitale reclameborden waarop deze tekst zal verschijnen. Daarnaast is er een petitie opgestart door het Supporterscollectief, dat zoveel mogelijk voetballiefhebbers hoopt te mobiliseren.

Sfeerloos

Namens alle actievoerende partijen laat de KNVB in een statement weten. „Het kabinet heeft besloten dat slechts 1/3 van de stadionbezetting is toegestaan, maar voetballen voor lege of grotendeels lege tribunes is sfeerloos, onnodig en kost veel geld. Dit is dus geen oplossing die weken- of maandenlang mag gaan duren. Met #stadionsvol-acties wil het voetbal in ’Den Haag’ hoog op de agenda blijven staan zodat er wel een heldere einddatum komt, waarna kan worden opgebouwd naar volle(re) stadions.”

De KNVB herhaalt in het statement de stelling dat stadionbezoek veilig en verantwoord kan. „In de Nederlandse voetbalstadions zijn nooit coronabrandhaarden ontstaan. Dat blijkt uit informatie van de GGD en is ook logisch: niemand komt binnen zonder controle van het coronatoegangsbewijs en alle bezoekers zitten in de buitenlucht. Uit onderzoek blijkt dat er buiten nauwelijks besmettingen plaatsvinden. De eindconclusie van alle fieldlabs onderzoeken, waarbij ook wetenschappers en de overheid waren betrokken, luidde het afgelopen jaar: „Met specifieke voorwaarden en maatregelen zouden evenementen zelfs binnen de categorie ’zorgelijk’ doorgang kunnen vinden met een hogere bezoekerscapaciteit, soms zelfs 100%.”

Snel in gang

Het betaald voetbal hoopt dat de terugkeer naar het oude normaal in de stadions snel in gang gezet kan worden. „In het huidige seizoen zijn eerder 138 wedstrijden met 2/3 stadionbezetting en 124 wedstrijden met volledige bezetting gespeeld. Zoals gezegd, zonder problemen. De protocollen om verder op te schalen en boven de huidige 1/3 stadioncapaciteit uit te komen heeft het betaald voetbal al klaarliggen”, wordt benadrukt in het statement.

