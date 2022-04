Vitesse bereidt zich voor op knotsgek ’duel’ van zes minuten

Sparta wilde de wedstrijd toen niet meer uitspelen omdat de veiligheid in het geding zou zijn. Het bestuur betaald voetbal besloot dat het restant alsnog moest worden afgewerkt en dus stapt Sparta voor zes minuten in de bus. ,,Het is een ronduit gekke situatie”, aldus de Duitse trainer van Vitesse.

,,Natuurlijk hebben we goed nagedacht over hoe we hiermee moeten omgaan. De situatie is uniek, maar ook helder.” Vitesse gaat vol op de aanval spelen is op te maken uit de woorden van Letsch. „Of we nou met 0-1 of 0-2 verliezen is minder belangrijk; het gaat erom dat we nog punten kunnen pakken”, aldus Letsch, die zelfs even overwogen heeft om zonder keeper te spelen, maar toch een plaatsje inruimt voor Markus Schubert.

Extra stormram

Volgens de regels moet de wedstrijd zoveel mogelijk onder gelijke omstandigheden worden hervat. Door blessures gaat dat sowieso niet lukken. Bij Vitesse zijn Jeroen Houwen en Maximilian Wittek weggevallen door blessures, terwijl bij Sparta aanvaller Mario Engels afgelopen zaterdag tegen Fortuna een spierblessure opliep.

Letsch gaat dus sowieso twee wisselingen doorvoeren en brengt spits Simon van Duivenbooden als extra stormram in de ploeg. „We moeten de structuur dusdanig inrichten dat de kans zo groot mogelijk wordt om te scoren in die zes minuten. Het voelt alsof we niets meer te verliezen hebben. Alle bonuspunten die we hier pakken, zijn mooi meegenomen.”