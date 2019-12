PSG in slotfase langs Montpellier

Na de tweede gele kaart voor de Portugese verdediger Pedro Mendes in de 72e minuut was er voor Montpellier geen redden meer aan. Neymar, Kylian Mbappé (op aangeven van Neymar) en Mauro Icardi (met een assist van Mbappé) waren trefzeker in de indrukwekkende eindsprint van de bezoekers.

PSG heeft nu acht punten meer dan nummer twee Olympique Marseille, dat zondag thuis speelt tegen Bordeaux. De titelhouder moet nog een wedstrijd inhalen.

Paris SG sluit woensdag de groepsfase in de Champions League af voor eigen publiek tegen Galatasaray. De Franse ploeg is met Real Madrid in poule A al zeker van kwalificatie voor de achtste finales.