FC Emmen in roze tenues om aandacht te vragen voor teelbalkanker

De roze tenues zijn vanaf nu te koop via de website van tenuesponsor Mystery Voetbal Box. De unieke gedragen wedstrijdshirts worden vanaf het eerste fluitsignaal geveild via www.matchwornshirt.com. De volledige opbrengst van deze veiling gaat naar Stichting Zaadbalkanker. Ook gaat een deel van de opbrengst van de shirtverkoop naar Stichting Zaadbalkanker.

„De liefde tussen EasyToys en FC Emmen is al jaren steady. Dat we goed samenwerken, is een feit. We vinden het daarnaast belangrijk samen ook een maatschappelijke impact te maken. Daarom maken we op de dag van de liefde het nieuws bekend dat we de handen ineen slaan om geld in te zamelen voor dit belangrijke doel”, aldus CEO Eric Idema van EQOM Group, het moederbedrijf van EasyToys.

Over zaadbalkanker

Zaadbalkanker is de meest voorkomende kankersoort bij mannen tussen 15 en 40 jaar. Het wordt ongeveer 800 keer per jaar vastgesteld. Mannen die er snel bij zijn, hebben een overlevingskans van meer dan 95 procent. Daarom is het belangrijk dat mannen zichzelf regelmatig checken. Meer informatie staat op www.checkjeballen.nl.

Profvoetballers zoals Sébastien Haller (Borussia Dortmund, ex-Ajax en FC Utrecht), Timo Baumgartl (Union Berlin, ex-PSV) en Jean-Paul Boëtius (Hertha BSC, ex-Feyenoord) hebben in het nabije verleden ook te maken gehad met deze ziekte.

Ivo Struik, directeur van Stichting Zaadbalkanker: „We vinden het fantastisch en uniek dat FC Emmen en EasyToys zich hiervoor willen inspannen en voetbalfans erop wijzen dat ook mannen een maandelijkse check moeten doen - van hun ballen. Er zijn afgelopen jaar al veel bekende voetballers gediagnostiseerd met teelbalkanker waardoor er een verhoogde aandacht is bij voetballers en voetbalclubs. En terecht. Check-Je-Ballen, dus!”