AZ-trainer Slot op termijn voorname kandidaat voor Ajax

Valentijn Driessen Ⓒ Rene Bouwman

Het vorige Eredivisie-seizoen was net onderweg of de clubleiding van AZ liet op een sponsorbijeenkomst weten dat het landskampioenschap de stip aan de horizon was. Het adagium van directeur Robert Eenhoorn, als honkballer gepokt en gemazeld in Amerika: ’Uitdagend denken, kijken wat nodig is en alles opzij zetten om die uitdaging waar te maken. Pas daarna zie je wel of het realistisch is.’