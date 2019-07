Ajax stelt deadlines

Marc Overmars kijkt toe. Ⓒ Hollandse Hoogte

BRAMBERG AM WILDKOGEL - Om niet tot 1 september speelbal te zijn op de internationale transfermarkt gaat Ajax afspraken maken met spelers over een deadline waarop duidelijkheid moet zijn over hun toekomst. „Het is best moeilijk om een bepaald beleid te maken, omdat je niet weet wat er allemaal gaat gebeuren. Daarom wil ik duidelijkheid creëren”, aldus directeur voetbalzaken Marc Overmars. „Voor een bepaalde datum wil ik een afspraak hebben. Anders kunnen we niet meer gaan meewerken. Als je dat als club niet doet, zit je niet in de bestuurdersstoel, maar op de zesde rij.”