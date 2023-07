Arantxa Rus wint toernooi in Frankrijk met tiende wedstrijdzege op rij

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Rus pakt tiende wedstrijdzege op rij en wint toernooi in Frankrijk

20.04: Arantxa Rus heeft in het Franse Contrexéville haar tweede toernooizege op rij geboekt. De 32-jarige Nederlandse won in de finale van het WTA 125-toernooi met 6-3 6-3 van de Russische Anastasija Pavljoetsjenkova.

Rus, die zich niet wist te kwalificeren voor Wimbledon, schreef vorige week het ITF-toernooi in Den Haag op haar naam. De overwinning in de finale in Contrexéville betekent dat ze nu tien wedstrijden op rij heeft gewonnen.

Rus stijgt met de eindzege bij het zogenoemde WTA-challengertoernooi naar de 62e plaats op de wereldranglijst. Haar hoogste positionering ooit was de 61e plaats in 2012.

Vlaanderen komt één punt tekort voor het podium

19.44: Motorcrosser Calvin Vlaanderen is net buiten het podium geëindigd in de Grote Prijs van Tsjechië, de twaalfde race op het WK van de MXGP. De Nederlander won de tweede manche, maar door zijn vijfde plek in de eerste heat kwam hij in de daguitslag terecht op de vierde plaats. Hij kwam 1 punt tekort voor het podium. In de WK-stand klom Vlaanderen naar de zesde plaats.

De Fransman Romain Febvre, winnaar van de eerste manche en vierde in de tweede heat, won de Grote Prijs op het crosscircuit van Loket. De Spanjaard Jorge Prado werd tweede en de Zwitser Jeremy Seewer derde. Prado behoudt de leiding in het kampioenschap.

Glenn Coldenhoff presteerde ook naar behoren. Hij eindigde als vijfde in de GP en dat is ook de positie die hij inneemt in de WK-stand.

Jeffrey Herlings ontbrak voor de derde keer op rij. De tweevoudig wereldkampioen in de MXGP en recordhouder van het aantal gewonnen grands prix (103), herstelt van een gebroken nekwervel. De Brabander heeft een derde wereldtitel uit zijn hoofd gezet. In de tussenstand zakte hij onder Vlaanderen naar de zevende plaats.

Greve eindigt als tweede in Falsterbo

18.32 uur: Springruiter Willem Greve is in de Longines Grand Prix van het vijfsterrenconcours in het Zweedse Falsterbo op de tweede plaats geëindigd met zijn hengst Highway M TN. De Zwitser Martin Fuchs legde met Connor Jei beslag op de eerste plaats.

„Highway is zo constant. We zijn super op elkaar ingespeeld en langzamerhand een geoliede machine aan het worden. Ik ben hier uiteraard superblij mee”, zei Greve, die drie weken geleden met Highway de Grote Prijs van Rotterdam won.

Willem Greve reed vrijdag met Highway M TN al 0 en 4 in de Nations Cup van Falsterbo waarin TeamNL vierde werd. In de Grote Prijs bleven ze zondag ook in de zogenoemde ’winning round’ foutloos in een tijd van 47,95 seconden. Alleen Fuchs was met 45,70 seconden iets sneller.

Trialeten op twaalde plek bij WK gemengde estafette

18.08 uur: De Nederlandse triatleten zijn op het WK gemengde estafette in Hamburg als twaalfde geëindigd. Richard Murray, Rachel Klamer, Mitch Kolkman en Rani Skrabanja gaven bijna twee minuten toe op de Duitse ’mixed’ triatlonploeg, die won in 1.22.08. Zilver was voor Nieuw-Zeeland, brons voor Zwitserland.

Op de Olympische Spelen van Tokio eindigde Nederland nog als vierde op het nieuwe onderdeel. Kwalificatie voor de Spelen van 2024 in Parijs is het doel, maar de ploeg is nog ver verwijderd van een startplek.

De vier triatleten legden ieder een sprinttriatlon af van 300 meter zwemmen, 7 kilometer fietsen en 1,75 kilometer hardlopen.

Klamer was zaterdag ook als twaalfde geëindigd in de individuele WK supersprint.

Van Bommel sluit voorbereiding af met zege op Hertha BSC

15.33 uur: Antwerp FC heeft een trainingskamp in Oostenrijk afgesloten met een overwinning. Het elftal van de Nederlandse trainer Mark van Bommel was in Waidring met 1-0 te sterk voor Hertha BSC. Voor Antwerp, dat vorig seizoen de landstitel won, betekende het de eerste zege in de voorbereiding.

Invaller Michel-Ange Balikwisha maakte in de 53e minuut het doelpunt. Antwerp speelt volgende week zondag tegen KV Mechelen de wedstrijd om de Supercup. Een week later is Cercle Brugge de tegenstander tijdens de eerste speelronde in de competitie.

Dressuurruiters derde bij Nations Cup-wedstrijd in Zweden

14.29 uur: Nederlandse dressuurruiters zijn bij de Nations Cup-wedstrijd in het Zweedse Falsterbo als derde geëindigd. Dat stemde bondscoach Alex van Silfhout tevreden, ook omdat hij ervoor had gekozen niet met zijn sterkste ploeg aan de start te verschijnen. Thamar Zweistra noteerde met Hexagon’s Ich Weiss namens Nederland de beste scores.

Zweistra werd zevende in de grand prix en tweede in de kür op muziek. Samen met Karin Nijvelt (Elysias), Mirelle van Kemenade-Witlox (Siebenstein) en Davenda Dijkstra (Hero) kwam de totaalscore uit op 43 punten. Denemarken werd eerste met 22 punten, voor gastland Zweden (31).

De dressuurruiters zijn in voorbereiding op de EK van begin september.

Synchroonzwemsters De Brouwer zevende in WK-finale

14.03 uur: Synchroonzwemsters Noortje en Bregje de Brouwer hebben hun sterke optreden in de voorronde van de technische uitvoering geen vervolg kunnen geven in de finale op de WK in Japan. Er zat voor de 24-jarige tweelingzussen niet meer in dan de zevende plek, na een score van 231,7799. In de voorronde kwam de Nederlandse afvaardiging nog tot de vierde score van allemaal (259,9635 punten).

Het Japanse koppel Moe Higa/Mashiro Yasunaga was voor eigen publiek in Fukuoka het beste. De pas 15-jarige Higa kreeg met haar 24-jarige partner een score van 273,9500, nadat het duo zich met slechts de twaalfde score voor de finale had geplaatst. Linda Cerrutti en Lucrezia Ruggiero uit Italië werden met bijna 11 punten minder tweede. Het brons ging naar een Spaans duo. De Chinese titelverdedigers en tweelingzussen Liuyi en Qianyi Wang werden vierde.

Het was voor het eerst sinds de Olympische Spelen van Tokio in 2021 dat de 24-jarige tweelingzussen De Brouwer weer samen in wedstrijdverband in actie kwamen. Noortje de Brouwer was lange tijd uit de roulatie door een schouderoperatie en de daaropvolgende revalidatie. Bregje de Brouwer vormde toen een duo met Marloes Steenbeek. Op de Europese Spelen in het Poolse Krakau vorige maand behaalde dat duo zilver bij de technische uitvoering.

Steenbeek en Bregje de Brouwer komen bij de WK wel als koppel in actie in de vrije kür. De voorronde daarvan is dinsdag.

Zeilduo Van Aanholt/Duetz pakt derde Nederlandse goud in Marseille

13.41 uur: Zeilsters Odile van Aanholt en Annette Duetz hebben goud gepakt op de laatste dag van de olympische testwedstrijd in Marseille. Zaterdag waren de Nederlanders al zeker van zilver in de 49’erFX-klasse met alleen nog de medalrace te gaan, maar uiteindelijk ging vlak voor de start alle spanning van de afsluitende race af. De Zweedse Vilma Bobeck en Rebecca Netzler, de enige overgebleven concurrenten, gingen door een blessure niet van start.

Van Aanholt en Duetz werden in de medalrace uiteindelijk tweede, achter een Noors duo. In het klassement hield het Nederlandse koppel met 47 punten 30 punten voorsprong op Martine Grael en Kahena Kunze uit Brazilië, die de tweede plek nog overnamen van de Zweden.

Eerder veroverden Bart Lambriex en Floris van de Werken in de 49er-klasse en Marit Bouwmeester in de Ilca 6-klasse al zeilgoud. Zondag is er nog meer kans op podiumplaatsen.

Ineos-renner Martínez verlaat Tour de France met hersenschudding

13.35 uur: Daniel Felipe Martínez is niet meer van start gegaan in de vijftiende etappe van de Tour de France. De Colombiaan van Ineos Grenadiers kwam ten val in de veertiende rit en na afloop constateerde de teamdokter symptomen van een hersenschudding.

Martínez stond 51e in het algemeen klassement. Hij zal volgens de ploeg nu eerst de protocollen voor een hersenschudding volgen voordat hij weer mag koersen. Ineos won zaterdag de etappe met de Spanjaard Carlos Rodríguez na de ritzege een dag eerder van de Pool Michal Kwiatkowski.

Ineos is nog met zes renners in koers. De Brit Ben Turner gaf in de veertiende etappe op.

Dubbel goud krachtatlete Van Daalen bij EK onder 23

13.35 uur: Alida van Daalen heeft bij de Europese kampioenschappen onder 23 jaar in het Finse Espoo ook het goud veroverd bij het discuswerpen. De 21-jarige atlete uit Rotterdam won met een afstand van 56,77 meter. Ze werd donderdag al Europees kampioene bij de beloften bij het kogelstoten.

Van Daalen kwam met haar winnende afstand bij het discuswerpen niet in de buurt van haar persoonlijk record van 59,96 meter, maar ze was in Espoo toch veruit de beste. De Turkse Özlem Becerek verdiende zilver met een worp van 55,38. Het brons ging naar de Noorse Lotta Flatum met 54,45.

Van Daalen is de dochter van Jacqueline Goormachtigh, tienvoudig Nederlands kampioene discuswerpen. Haar tweede gouden medaille was al de vierde voor de Nederlandse atletiekploeg in Espoo. Ook N’ketia Seedo (100 meter) en Stefan Nillessen (1500 meter) wonnen goud.

Zieke Kool mist kans op vijfde ritzege in Baloise Ladies Tour

12:05 uur Charlotte Kool kan zondag niet proberen haar vijfde etappezege van deze Baloise Ladies Tour te behalen. De 24-jarige renster van DSM-Firmenich is in de nacht van zaterdag op zondag ziek geworden en start daardoor niet in de slotrit, met start en finish in Deinze.

Kool won zaterdag nog het eerste deel van de derde etappe. In het tweede deel, een tijdrit over 17,1 kilometer, was de Nederlandse echter veel minder snel dan Lucinda Brand. Daardoor verloor Kool de leiderstrui aan haar landgenote. De slotrit over 121 kilometer rondom Deinze is vlak.

Wielerploeg Tietema wordt derde internationale team uit Nederland

11:06 uur De makers van het populaire YouTubekanaal Tour de Tietema zetten na hun debuutseizoen hun volgende stap als professionele wielerploeg. Voor het komende jaar krijgt het team met de naam TDT-Unibet een ProTour-licentie, wat één stap onder het hoogste wielerniveau is. „Daarmee zijn de oprichters Bas Tietema, Devin van der Wiel en Josse Wester nog maar een wildcard verwijderd van de allergrootste wielerrondes op aarde, zoals de Tour de France”, maakt het team bekend.

De ploeg van Tour de Tietema wordt na Jumbo-Visma en Team DSM de derde Nederlandse ploeg met een internationale status. ”’Onze droom om de grootste koersen ter wereld te rijden is met de stap naar de Pro Tour een heel stuk dichterbij gekomen”, laat Tietema weten. Zijn ploeg viel in het debuutseizoen onder meer op met de etappezege van Yentl Vandevelde in de ZLM Tour.

De ploeg is opgebouwd rond wielrenner Bas Tietema, die in 2019 het YouTubekanaal opzette, dat inmiddels ruim 150.000 volgers heeft. Nu zit hij met zijn medeoprichters in Frankrijk om verslag te doen van de Tour de France. „Het blijft het doel om dat ooit vanuit de koers te doen, met content rondom onze eigen ploeg. Dat dit nu heel realistisch wordt, is een bizarre gedachte”, vertelt Wester.