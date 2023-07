Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Zeilduo Van Aanholt/Duetz pakt derde Nederlandse goud in Marseille

13.41 uur: Zeilsters Odile van Aanholt en Annette Duetz hebben goud gepakt op de laatste dag van de olympische testwedstrijd in Marseille. Zaterdag waren de Nederlanders al zeker van zilver in de 49'erFX-klasse met alleen nog de medalrace te gaan, maar uiteindelijk ging vlak voor de start alle spanning van de afsluitende race af. De Zweedse Vilma Bobeck en Rebecca Netzler, de enige overgebleven concurrenten, gingen door een blessure niet van start.

Van Aanholt en Duetz werden in de medalrace uiteindelijk tweede, achter een Noors duo. In het klassement hield het Nederlandse koppel met 47 punten 30 punten voorsprong op Martine Grael en Kahena Kunze uit Brazilië, die de tweede plek nog overnamen van de Zweden.

Eerder veroverden Bart Lambriex en Floris van de Werken in de 49er-klasse en Marit Bouwmeester in de Ilca 6-klasse al zeilgoud. Zondag is er nog meer kans op podiumplaatsen.

Ineos-renner Martínez verlaat Tour de France met hersenschudding

13.35 uur: Daniel Felipe Martínez is niet meer van start gegaan in de vijftiende etappe van de Tour de France. De Colombiaan van Ineos Grenadiers kwam ten val in de veertiende rit en na afloop constateerde de teamdokter symptomen van een hersenschudding.

Martínez stond 51e in het algemeen klassement. Hij zal volgens de ploeg nu eerst de protocollen voor een hersenschudding volgen voordat hij weer mag koersen. Ineos won zaterdag de etappe met de Spanjaard Carlos Rodríguez na de ritzege een dag eerder van de Pool Michal Kwiatkowski.

Ineos is nog met zes renners in koers. De Brit Ben Turner gaf in de veertiende etappe op.

Dubbel goud krachtatlete Van Daalen bij EK onder 23

13.35 uur: Alida van Daalen heeft bij de Europese kampioenschappen onder 23 jaar in het Finse Espoo ook het goud veroverd bij het discuswerpen. De 21-jarige atlete uit Rotterdam won met een afstand van 56,77 meter. Ze werd donderdag al Europees kampioene bij de beloften bij het kogelstoten.

Van Daalen kwam met haar winnende afstand bij het discuswerpen niet in de buurt van haar persoonlijk record van 59,96 meter, maar ze was in Espoo toch veruit de beste. De Turkse Özlem Becerek verdiende zilver met een worp van 55,38. Het brons ging naar de Noorse Lotta Flatum met 54,45.

Van Daalen is de dochter van Jacqueline Goormachtigh, tienvoudig Nederlands kampioene discuswerpen. Haar tweede gouden medaille was al de vierde voor de Nederlandse atletiekploeg in Espoo. Ook N'ketia Seedo (100 meter) en Stefan Nillessen (1500 meter) wonnen goud.

Zieke Kool mist kans op vijfde ritzege in Baloise Ladies Tour

12:05 uur Charlotte Kool kan zondag niet proberen haar vijfde etappezege van deze Baloise Ladies Tour te behalen. De 24-jarige renster van DSM-Firmenich is in de nacht van zaterdag op zondag ziek geworden en start daardoor niet in de slotrit, met start en finish in Deinze.

Kool won zaterdag nog het eerste deel van de derde etappe. In het tweede deel, een tijdrit over 17,1 kilometer, was de Nederlandse echter veel minder snel dan Lucinda Brand. Daardoor verloor Kool de leiderstrui aan haar landgenote. De slotrit over 121 kilometer rondom Deinze is vlak.

Wielerploeg Tietema wordt derde internationale team uit Nederland

11:06 uur De makers van het populaire YouTubekanaal Tour de Tietema zetten na hun debuutseizoen hun volgende stap als professionele wielerploeg. Voor het komende jaar krijgt het team met de naam TDT-Unibet een ProTour-licentie, wat één stap onder het hoogste wielerniveau is. „Daarmee zijn de oprichters Bas Tietema, Devin van der Wiel en Josse Wester nog maar een wildcard verwijderd van de allergrootste wielerrondes op aarde, zoals de Tour de France”, maakt het team bekend.

De ploeg van Tour de Tietema wordt na Jumbo-Visma en Team DSM de derde Nederlandse ploeg met een internationale status. ”’Onze droom om de grootste koersen ter wereld te rijden is met de stap naar de Pro Tour een heel stuk dichterbij gekomen”, laat Tietema weten. Zijn ploeg viel in het debuutseizoen onder meer op met de etappezege van Yentl Vandevelde in de ZLM Tour.

De ploeg is opgebouwd rond wielrenner Bas Tietema, die in 2019 het YouTubekanaal opzette, dat inmiddels ruim 150.000 volgers heeft. Nu zit hij met zijn medeoprichters in Frankrijk om verslag te doen van de Tour de France. „Het blijft het doel om dat ooit vanuit de koers te doen, met content rondom onze eigen ploeg. Dat dit nu heel realistisch wordt, is een bizarre gedachte”, vertelt Wester.