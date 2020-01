’Legende’ Agüero vereerd en geprezen na verbreken Premier League-record

De 31-jarige Argentijn nam in Birmingham drie doelpunten voor zijn rekening, en daarmee kroonde Agüero zich tot de meest scorende buitenlander ooit in de Premier League. Met zijn 177 doelpunten in totaal stootte hij Thierry Henry, die begin deze eeuw furore maakte bij Arsenal, van de eerste plaats.

„Ik ben ontzettend blij met deze prachtige overwinning en de mijlpaal die dat voor mij persoonlijk met zich mee heeft gebracht”, schreef Agüero op zijn twitteraccount. „Ik wil iedereen bedanken die dit mede mogelijk heeft gemaakt. Mijn teamgenoten, de supporters, mijn familie en iedereen die eraan bijgedragen heeft dat ik elke dag beter ben geworden”, aldus de Argentijn, die in het bijzonder zijn zoon Benjamin noemde.

Vanzelfsprekend had ook trainer Pep Guardiola mooie woorden over voor zijn spits. „Hij is een legende”, zei de Spaanse coach tegenover de BBC. „Spelers zoals Carlos zorgen voor de ongelofelijke historie die de Premier League heeft. Voetballers zoals hij zorgen ervoor dat de competitie steeds beter wordt. Carlos is een legende”, aldus Guardiola over zijn spits, wiens contract afloopt in de zomer van 2021. „Of hij bijtekent? Dat weet ik niet, dat is zijn beslissing.”

Shearer

Na het verbeteren van het record van Henry is Agüero nu de nummer 4 op de topscorerslijst aller tijden van de Premier League. Alleen Alan Shearer (260 goals), Wayne Rooney (208) en Andy Cole (187) blijven de Argentijn voor. Shearer zal Agüero met 83 goals voorsprong nog niet direct als een bedreiging zien, maar de voormalig spits van het Engelse elftal feliciteerde zijn ’achtervolger’ wel via Twitter. „Een speciale dag voor een speciale speler. Gefeliciteerd Sergio.”

