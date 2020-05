Surrealistische taferelen rond Dortmund - Schalke

Een aparte sfeer bij de wedstrijd tussen Borussia Dortmund en Schalke 04. Ⓒ EPA

DORTMUND - Wie anders dan seizoensrevelatie Erling Braut Haaland heeft de primeur mogen beleven om voor het eerst in coronatijd een doelpunt te bejubelen met ploeggenoten, die op anderhalve meter afstand bleven. De Noor van Borussia Dortmund brak de ban tegen Schalke 04 en vierde de goal – na een zeer fraaie aanval over vele schijven – door in zijn eentje een dansje te maken. Zijn toegesnelde ploeggenoten deden op afstand hetzelfde, terwijl in het hol klinkende Signal Iduna Park alleen wat handgeklap te horen was, voordat het bandje met gejuich en muziek werd ingestart. Het klinische juichtafereel zou zich in Dortmund nog driemaal herhalen, want het klassenverschil was enorm in de eenzijdige Kohlenpottderby (4-0).