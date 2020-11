Edwin van der Sar voorbeeld voor Tim Krul: ’Mijn beste jaren komen nog’

Tim Krul wil nog jaren voor het Nederlands elftal spelen. „Er komt een EK en WK aan.” Ⓒ FOTO’S RENÉ BOUWMAN & ANP/HH

Door de blessure van Jasper Cillessen krijgt Tim Krul (32) in de Nations League-duels met Bosnië en Herzegovina (zondag) en Polen (woensdag) een basisplaats. Het is na zijn rentree, vorige maand tegen Mexico, een nieuwe beloning voor de keeper, die zich na zijn zware knieblessure terug knokte in Oranje.