AC Milan krijgt nieuwe Amerikaanse eigenaar voor 1,2 miljard euro (!)

De partijen bereikten in juni al een akkoord, maar moesten de overname officieel nog afronden. Dat is nu gebeurd. „Als nieuwe eigenaar van AC Milan zal RedBird blijven investeren op alle belangrijke gebieden, sportief en commercieel”, zegt de nieuwe eigenaar. „We bouwen voort op de prestaties van vorig seizoen die resulteerden in de titel in de Serie A.”

Elliott Management kreeg de Milanese club in 2018 in handen nadat de toenmalige eigenaar, de Chinese zakenman Li Yonghong, niet in staat bleek een lening terug te betalen. Daarvoor was Silvio Berlusconi de eigenaar van AC Milan.