INTERVIEW schaatster houdt vertrouwen na stroeve seizoensstart Femke Kok: ’Ergens diep van binnen zit er misschien wel een kreng’

Door Willem Held

Femke Kok is met haar collega-schaatsers neergestreken in het Noorse Stavanger, waar vanaf vandaag de tweede World Cup van dit seizoen wordt afgewerkt. Ⓒ Foto’s Getty Images & reuters

STAVANGER - Ze was dé Nederlandse sprintsensatie van vorig schaatsseizoen. Femke Kok won vier keer de 500 meter bij World Cups en werd tweede op de WK Afstanden in Heerenveen. Maar bij de eerste wereldbekerwedstrijd van dit seizoen in Polen kwam de 21-jarige Friezin niet in de buurt van het podium. De hoogste tijd om haar even aan de tand te voelen.