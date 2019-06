Dossier: stomen Oranje Leeuwinnen door op WK?

Coach Sarina Wiegman van het Nederlands vrouwenelftal trainen in het Christoph Laurent stadion. Oranje treft in de kwartfinales van het WK Italië. Ⓒ ANP

De Nederlandse voetbalsters strijden zaterdagmiddag in Valenciennes vanaf 15.00 uur niet alleen om een plek in de halve finales van het WK, maar ook om kwalificatie voor de Olympische Spelen. Bij winst op Italië plaatst de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman zich voor Tokio 2020. De Telegraaf/sport zet alles over en rond de wedstrijd van de Oranje Leeuwinnen tegen de Azzurre op een rij.