PSV herstelt zich met kleine zege op Go Ahead Eagles

In vergelijking met de uitwedstrijd tegen FC Emmen had Van Nistelrooy zijn team op twee plekken aangepast. Luuk de Jong keerde terug in de basis na een korte absentie door een flinke hoofdwond, een souvenir van een botsing met Melle Meulensteen in de wedstrijd tegen Vitesse. Met een pleister op zijn gekwetste voorhoofd nam De Jong zijn vertrouwde plek in de spits weer in.

Creativiteit

De opvallendste wijziging was de rentree in de basis van Joey Veerman, die de afgelopen weken uit de gratie was geraakt bij Van Nistelrooy, maar nu toch weer het vertrouwen kreeg. Erick Gutierrez werd het kind van de rekening en begon op de bank. De Mexicaan zorgt voor meer balans, maar met Veerman wint het PSV-middenveld weer aan creativiteit en passend vermogen. Guus Til behield als aanvallende middenvelder zijn basisplaats.

Van Nistelrooy had na het pijnlijke verlies in Emmen, waardoor PSV verder in een sportieve crisis wegzakte, de nodige gesprekken gevoerd. Al had hij ditmaal naar zijn idee minder met zijn vuist op tafel hoeven slaan, omdat de instelling niet slecht was geweest.

In de voet schieten

„Je moet toch tot de conclusie komen dat het ongelukkige momenten zijn die we zelf veroorzaken. Of het nu over gemiste kansen gaat, een gemiste penalty of een rode kaart. Ik zie genoeg dingen om vertrouwen uit te putten. De basis is er. Het geeft me vertrouwen dat we een serie kunnen neerzetten als we stoppen met onszelf in de voet te schieten”, aldus de PSV-trainer, die doelde op de wedstrijd tegen Fortuna, toen PSV ondanks legio kansen met 2-2 gelijkspeelde tegen tien Fortunezen, de gemiste penalty tegen Vitesse en de rode kaart van Mauro Junior tegen FC Emmen.

PSV begon tegen Go Ahead vol overtuiging en nam de tegenstander echt in de tang. Het dichtst bij een goal was Xavi Simons, die hangend op links speelde en weer zeer bedrijvig was. De 19-jarige middenvelder tekende bijna voor de openingsgoal, maar zijn schot teisterde de lat. In de 14e minuut was het alsnog raak. De naar rechts uitgeweken Til gaf een slimme teruggetrokken voorzet, waar uitgerekend Veerman tegenaan liep: 1-0.

PSV bleef gas geven, maar de kansen om de voorsprong te verdubbelen werden niet benut. Wederom Simons tekende voor het gevaarlijkste moment met een prima solo. Zijn schot smoorde in de Deventer defensie, waarbij de bal via doelman Jeffrey de Lange op de arm van de met een tulband spelende Gerrit Nauber kwam. Simons appelleerde fel, maar scheidsrechter Serdar Gözübüyük zag er geen strafschop in.

Go Ahead gevaarlijk

Richting de rust kwam Go Ahead Eagles beter in de wedstrijd en liet de ploeg van trainer René Hake zien op basis waarvan Kowet onlangs een serie van elf Eredivisie-wedstrijden op rij had neergezet zonder nederlaag. Go Ahead combineerde verzorgd en PSV had minder de controle over de wedstrijd. Het spelbeeld bleef in de fase na rust gelijk en via een schot van Finn Stokkers, dat rakelings naast ging, kwam Go Ahead ook dicht bij een doelpunt. Een schot van Evert Linthorst, die na rust in de ploeg was gekomen voor Rashaan Fernandes, werd weggewerkt door André Ramalho, die in de tweede helft de plek van Armando Obispo had ingenomen.

Anwar El Ghazi maakte zijn eerste goal van 2023. Ⓒ Pro Shots

De Deventer hoop op een mooi resultaat in het Philips Stadion werd de grond ingeboord in de 64e minuut. Een afstandsschot van Phillipp Mwene trof de paal, waarna Anwar El Ghazi heel rustig de bal oppikte, kapte en bekeken afrondde: 2-0.

Een zeer welkom doelpunt voor de ex-Ajacied, die na het vertrek van Cody Gakpo naar Liverpool het vertrouwen had gekregen van Van Nistelrooy, maar in de eerste vijf wedstrijden na de winterstop geen enkele goal had gemaakt en geen assist had gegeven. Het was een goed moment voor El Ghazi om zijn waarde te bewijzen met een goal, want er is aanvallende versterking op komst. Voor de sluiting van de transferwindow, dinsdag om middernacht, wil PSV nog een buitenspeler aan de selectie toevoegen.

Een belangrijke rol bij de goal was weggelegd voor Simons van wie weer veel dreiging uitging, maar die wat pech had in de afwerking met een schot op de lat en de op de arm van Nauber gesmoorde inzet. Het was ook weer veelzeggend dat de enige twee gele kaarten van Go Ahead (voor Nauber en Jay Idzes) voor overtredingen op Simons waren. Inmiddels zijn er dit seizoen al zestien gele kaarten uitgegeven voor overtredingen op Simons, die regelmatig ongrijpbaar is voor tegenstanders.

Na de 2-0 was de wedstrijd beslist. Van Nistelrooy bracht Gutierrez voor Til om meer balans in te bouwen en liet Fabio Silva als invaller zijn debuut maken. En zo werd het een plezierige avond voor PSV en trainer Van Nistelrooy, die de zege hard nodig hadden na de teleurstellende reeks van slechts vijf punten uit de eerste vier duels na de winterstop. Hoewel het voetbal nog stukken beter kan en moet, zal de zege wel enig vertrouwen geven met het oog op de uitwedstrijd tegen koploper Feyenoord volgende week.

