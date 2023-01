Vincent Janssen treft doel en Antwerp boekt zege in België, Kluivert scoort in Spanje

Vincent Janssen maakte zijn twaalfde treffer in de competitie voor Antwerp. De Nederlandse spits plaatste de bal halverwege de eerste helft in de verre hoek (0-2). Calvin Stengs legde de bal op hem terug. Antwerp was in de 11e minuut op voorsprong gekomen dankzij Arnnor Muja.

Bekijk ook: Marc Overmars laat drie weken na hartinfarct gezicht weer zien bij Antwerp

Na een uur spelen was middenvelder Jurgen Ekkelenkamp dicht bij een derde treffer voor Antwerp. De voormalig speler van Ajax kopte de bal tegen de lat. In de slotfase zorgde invaller Bruny Nsimba alsnog voor de 3-0.

Union

Union stond bij Cercle lange tijd op achterstand. De gelijkmaker kwam in de 82e minuut op naam van de Zweed Gustaf Nilsson. Bart Nieuwkoop speelde het eerste uur mee bij Union.

Justin Kluivert

Justin Kluivert heeft zich met Valencia geplaatst voor de kwartfinales van het Spaanse bekertoernooi. De 23-jarige Nederlandse aanvaller maakte in de uitwedstrijd tegen Sporting Gijon, dat een klasse lager speelt, één doelpunt: 0-4.

Dubbelslag Cavani

De Uruguayaan Edinson Cavani scoorde twee keer en de Braziliaan Samuel Lino één keer. Kluivert, dit seizoen in de competitie tot dusverre twee keer trefzeker, werd een kwartier voor tijd gewisseld. De eindstand was toen al bereikt.

Barcelona en Real

FC Barcelona en Real Madrid zitten allebei ook nog in de Spaanse beker. De twee topclubs komen donderdag in actie in de achtste finales.