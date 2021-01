Kiki Bertens grote afwezige in Melbourne

Los van de nummer 9 van de wereld schreef de hele top 50 van de wereldranglijst zich in voor de voorbereidingstoernooien, Gippsland Trophy en Yarra Valley Classic.

De WTA maakte vrijdag de deelnemerslijsten bekend met daarop ook de namen van Ashleigh Barty, Naomi Osaka, Serena Williams en Bianca Andreescu. De Australische Barty, de nummer 1 van de wereld, kwam in februari vorig jaar voor het laatst in actie. Andreescu, winnares van de US Open in 2019, speelde in heel 2020 niet.

Bertens meldde zich eerder deze week af voor de Australian Open. Ze is niet op tijd hersteld van een achillespeesblessure. Arantxa Rus doet wel mee aan de toernooien in Melbourne.

De twee voorbereidingstoernooien van Melbourne vinden tegelijkertijd plaats van 31 januari tot en met 6 februari. Twee dagen later begint de Australian Open.