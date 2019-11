Maatjes Nuis en Krol genieten van hun battles op het ijs

Kjeld Nuis komt even bij na zijn geslaagde 1500 meter in Minsk Ⓒ Foto BSR Agency

AMSTERDAM - Ze hebben twee totaal verschillende karakters, maar ploeggenoten Kjeld Nuis en Thomas Krol kunnen wel uitstekend met elkaar overweg. Des te pikanter dat ze op de ijsbaan allebei vechten om de gouden medailles op de 1000 en 1500 meter. De onderlinge battles waren ook tijdens de World Cup schaatsen in Minsk om van te smullen. Nuis: „Vooraf geven we elkaar een high-five. Zodra het startschot klinkt, willen we elkaar afmaken.”