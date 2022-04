Joël Veltman & co beëindigen sterke reeks Tottenham

Eric Dier van Tottenham Hotspur schiet de bal weg voordat Moisés Caicedo erbij kan. Ⓒ ProShots

Tottenham Hotspur heeft in de jacht op een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League punten verspeeld. De Londenaren gingen voor eigen publiek onderuit tegen Brighton & Hove Albion: 0-1. De Belg Leandro Trossard passeerde doelman Hugo Lloris in de 90e minuut, door zichzelf eerst met een goede kapbeweging vrij te spelen.