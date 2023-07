Fabio Jakobsen: ’Op deze manier niet leuk’

„Je hoopt na een rustdag dat je wat beter wordt, maar dat was niet het geval. Dit was echt een hele slechte dag. Ik weet niet waar het aan ligt, maar ik weet wel dat ik het op deze manier niet zo leuk vind”, aldus de sprinter, die in de vierde etappe keihard ten val kwam.

Woensdag in rit elf is er een nieuwe kans voor de snelle mannen, al lijkt het voor Jakobsen lastig te worden om voor de zege mee te doen. Favoriet is Jasper Philipsen, die dankzij Mathieu van der Poel drie ritten won.

Voor de Belg is het te hopen dat Van der Poel een betere nacht heeft dan dinsdag, want toen voelde hij zich ziekjes.