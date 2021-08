Olympisch nieuws: eerste olympische transgender beëindigt carrière

Kijk hier voor het complete schema in Tokio.

Eerste transgender op Olympische Spelen beëindigt loopbaan

4.46 uur: Gewichthefster Laurel Hubbard beëindigt haar loopbaan. De 43-jarige Nieuw-Zeelandse deed dat een paar dagen na haar optreden bij de Olympische Spelen. Hubbard was de eerste transgender die meedeed aan de Olympische Spelen.

De deelname van Hubbard zorgde voor veel discussie. Concurrenten oordeelden dat ze in het voordeel was omdat ze als jongen was geboren. Hubbard werd echter al vroeg uitgeschakeld.

"De leeftijd heeft me ingehaald. Sterker nog, als we eerlijk zijn heeft het me waarschijnlijk enige tijd geleden al ingehaald", zei Hubbard, die meer dan 20 jaar ouder was dan de meeste van haar rivalen.

Hubbard prees het Internationaal Olympisch Comité voor het tonen van "moreel leiderschap" voor haar deelname en ze hoopt dat de discussie over deelname van transgenderpersonen verder wordt gevoerd.

Zweden en Canada willen uitstel voetbalfinale

3.12 uur: De voetbalsters van Zweden en Canada hebben de organisatie van de Olympische Spelen gevraagd om de finale te verplaatsen. Vanwege de verwachte hitte in Tokio willen ze de finale van vrijdag liever later op de dag spelen.

De temperatuur liep deze week in sommige stadions al op tot veertig graden Celsius. Aangezien de finale om 11.00 ’s ochtends lokale tijd van start gaat, baart dat beide ploegen zorgen.

„Het gaat vooral om de gezondheid van de spelers, maar als we om elf uur ’s ochtends moeten spelen, dan zullen we er klaar voor zijn”, zegt de Zweedse bondscoach Marika Domanski Lyfors. „Toch mag het duidelijk zijn dat we veel beter kunnen presteren al we later mogen spelen. De ploeg van Canada is dezelfde mening toegedaan.”