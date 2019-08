Eredivisie in de ban van Japan

Ko Itakura en Ritsu Doan maken indruk bij FC Groningen. Ⓒ BSR Agency

Achttien jaar na de entree van trendsetter Shinji Ono is de Eredivisie weer in de ban van Japan. In de openingsronde kwamen vijf jeugdige Japanse talenten in actie, van wie Yuta Nakayama (PEC Zwolle), Keito Nakamura (FC Twente) en Yukinari Sugawara (AZ) hun competitiedebuut maakten en de laatste twee hun debuut opluisterden met een goal. Het land van de rijzende zon blijkt weer een dankbare visvijver voor voetbaltalent.