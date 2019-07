Oostenrijkse kampioen te sterk voor Feyenoord

Feyenoord begon overtuigend aan het oefenduel, zette Salzburg goed onder druk, maar verzuimde op voorsprong te komen. Onder meer Steven Berghuis had het vizier niet op scherp staan. Na het experiment tegen SV Darmstadt 98 met Berghuis in een centrale rol op het middenveld, speelde de international ditmaal weer op de rechterflank. Liam Kelly begon deze wedstrijd in de basis. De Ier speelde minder dwingend dan bij zijn debuut tegen Darmstadt.

Contouren

De contouren van het elftal dat Stam in gedachten heeft worden steeds duidelijker. Vooral in de verdediging en op het middenveld, want voorin heeft hij nog steeds te maken met veel geblesseerde spelers. Nicolai Jørgensen, die verwacht volgende week de groepstraining te hervatten, en nieuwkomer Luciano Narsingh bleven in Leogang nog aan de kant.

Sam Larsson speelde de tweede helft mee, zijn eerste optreden in een oefenwedstrijd dit seizoen. De Zweed had enkelklachten meegenomen uit het vorige seizoen. Larsson kwam in het veld voor zijn vijf jaar jongere landgenoot Emil Hansson, die een goede indruk maakte in de eerste helft.

Vente

Hansson, die vorig jaar als huurling bij het gepromoveerde RKC Waalwijk een goed seizoen kende, onderscheidde zich met enkele mooie openingen. De in Noorwegen geboren, maar voor Zweden onder 21 voetballende Hansson zou wel eens een van de jonkies kunnen worden, die de gevestigde orde bij Feyenoord in de nek gaan hijgen. Ook Dylan Vente maakte een goede indruk. De jeugdige spits zit al twee seizoenen bij de A-selectie en boekte vorig seizoen weinig progressie ten opzichte van zijn eerste jaar, zodat dit seizoen een heel belangrijk jaar voor hem wordt.

De voortdurend aan de zijlijn coachende Jaap Stam zag zijn team na een moeizame fase voor rust ook in de tweede helft goed uit de kleedkamer komen. Opnieuw wist Feyenoord dit niveau niet vast te houden. De Rotterdammers kwamen zwaar onder druk te staan en het was aan de prima keepende Kenneth Vermeer te danken dat het zo lang duurde voordat FC Red Bull Salzburg op voorsprong kwam. Net voordat Stam zijn elftal op negen posities wilde gaan wisselen, viel de Oostenrijkse goal alsnog. Het was de Noor Erling Haaland, de zoon van voormalig Noors international Alf-Inge Haaland, die de ban brak voor FC Red Bull Salzburg.

Fout Geertruida

Met een jeugdige ploeg voor zich moest Vermeer nog tweemaal vissen. Patson Daka profiteerde van zwak verdedigend werk van Lutsharel Geertruida, die zich liet aftroeven door de fysiek sterke Haaland. En diezelfde Daka trof enkele minuten later opnieuw doel na een snelle uitbraak met opnieuw een hoofdrol voor Haaland. Wouter Burger redde uiteindelijk de eer voor de ploeg van Stam.

FC Red Bull Salzburg-Feyenoord 3-1 (0-0). 63. Haaland 1-0, 77. Daka 2-0, 80. Daka 3-0, 83. Burger 3-1.

Opstelling Feyenoord: Vermeer; St. Juste (64. Hall), Botteghin (64. Geertruida), Van Beek (64. Van der Heijden), Malacia (64. Hendriks); Toornstra (64. Kökcü), Kelly (64. Wehrmann), Ayoub (64. Burger); Berghuis (64. Sinisterra), Vente (64. Bannis), Hansson (45. Larsson).