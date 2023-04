Groves de snelste in Volta Limburg Classic

Voor Groves is het zijn derde zege in korte tijd. Hij won eind maart twee etappes in de Ronde van Catalonië in de sprint. Voor zijn ploeg is het de zevende overwinning van het seizoen. Jasper Philipsen zegevierde drie keer en Mathieu van der Poel won Milaan-San Remo.

Tegenaanval

Nadat de koers in de beginfase even was geneutraliseerd, omdat de vroege kopgroep verkeerd was gereden, ontstond er een grote eerste groep, waarin Groves ook al zat. Eenkhoorn ging met twee ploeggenoten in de tegenaanval en sloot met ruim zeventig kilometer te gaan vooraan aan.

Uit de opeenvolging van zware beklimmingen in de natte weersomstandigheden bleef een kopgroep van vijf over, waarin Lotto-Dstny met twee renners het overtal had. Eenkhoorn en Van Gils slaagden er echter niet in om de snelle Australiër kwijt te raken. Die won de sprint op de kasseien in de Diepstraat in Eijsden met overmacht van de Belg.

Bredewold

Groves is de opvolger van de Belg Arnaud De Lie, die de eendagswedstrijd door Zuid-Limburg vorig jaar op zijn naam schreef. Mischa Bredewold won de Volta Limburg Classic bij de vrouwen. De 22-jarige wielrenster van SD Worx kwam solo aan. Haar ploeggenote Lonneke Uneken werd tweede, voor Noëlle Rüetschi uit Zwitserland.