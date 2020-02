Roda JC in eigen huis vernederd door FC Den Bosch

Roda JC krijgt in eigen huis flink op de broek van FC Den Bosch. Ⓒ BSR Agency

KERKRADE - Twee dagen na het ontslag van trainer Jean-Paul de Jong is Roda JC in de Keuken Kampioen Divisie voor eigen publiek vernederd door FC Den Bosch. De Brabanders wonnen in Limburg met maar liefst 5-1.