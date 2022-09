US Open: Medvedev eenvoudig verder, finaliste 2021 uitgeschakeld

De Rus gaat het nu opnemen tegen qualifier Yibing Wu, de eerste Chinees in de derde ronde in New York. De 22-jarige Wu, vijf jaar geleden winnaar van de US Open bij de junioren, is de nummer 174 van de wereldranglijst. De Chinees bereikte de derde ronde door Nuno Borges uit Portugal in vijf sets te verslaan: 6-7 (3) 7-6 (4) 4-6 6-4 6-4.

Medvedev en Rinderknech kwamen de baan van het Arthur Ashe-stadion op nadat Serena Williams de als tweede geplaatste Anett Kontaveit had verslagen. De 40-jarige Amerikaanse, waarschijnlijk bezig aan haar laatste toernooi, had daar bijna 2,5 uur voor nodig.

„Het is niet makkelijk om pas om 10 uur ’s avonds aan een partij te beginnen”, zei Medvedev. „Ik had daar gelukkig wel al wat ervaring mee. Ik heb de partij van Serena op televisie gekeken en probeerde vooral rustig te blijven en energie te sparen. Iedereen wil Serena deze week graag zien winnen. Of eigenlijk deze twee weken. Alles is voor haar mogelijk.”

De als zesde geplaatste Félix Auger-Aliassime werd uitgeschakeld. De 22-jarige Canadees, nummer 8 van de wereld, legde het af tegen de twee jaar jongere Brit Jack Draper: 4-6 4-6 4-6. Zijn landgenote Bianca Andreescu, in 2019 winnares van de US Open, bereikte in het vrouwentoernooi de derde ronde door een zege op de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia: 6-2 6-4.

Finaliste 2021 in tweede ronde naar huis

De Canadese tennisster Leylah Fernandez is in de tweede ronde van de US Open uitgeschakeld. De als veertiende geplaatste Fernandez (19) haalde vorig jaar nog de finale in New York.

Leylah Fernandez. Ⓒ ANP/HH

De Russin Liudmila Samsonova was met 6-3 7-6 (3) te sterk voor de finaliste van 2021. In aanloop naar de US Open schreef Samsonova, de nummer 35 van de wereld, het WTA-toernooi van Cleveland op haar naam.

Fernandez verloor vorig jaar in de eindstrijd met 6-4 6-3 van de Britse Emma Raducanu, die dit jaar zelfs niet voorbij de eerste ronde kwam. De Française Alizé Cornet was haar de baas.

Isner loopt tegen polsblessure op

John Isner heeft zich op de US Open teruggetrokken wegens een polsblessure. De 37-jarige Isner, de nummer 48 van de wereld, zou het in de tweede ronde opnemen tegen de Noor Holger Rune.

„Tijdens mijn wedstrijd van dinsdag heb ik op onfortuinlijke wijze een breuk in mijn linkerpols opgelopen. Het is overbodig om te melden dat ik me terugtrek. Tot ziens in 2023”, schrijft Isner op sociale media.

Isner, die in de openingsronde in drie sets van de Argentijn Federico Delbonis had gewonnen, haalde twee keer de kwartfinales in New York: in 2011 en 2018.

Half september treft Nederland de Verenigde Staten op de Daviscup Finals, maar Isner is niet geselecteerd door captain Mardy Fish.

Goede start Koolhof

Wesley Koolhof is goed begonnen aan de US Open. De beste dubbelspeler van Nederland was samen met zijn Britse partner Neal Skupski met 6-4 7-6 (5) te sterk voor de Amerikanen Sam Querrey en Steve Johnson.

De 33-jarige Koolhof geldt als kanshebber voor de titel op de US Open, waar hij in 2020 finalist was. Hij is met Skupski het succesvolste koppel van 2022. Koolhof en Skupski hebben dit seizoen al zes titels veroverd.

Jean-Julien Rojer, vijf jaar geleden winnaar van het toernooi, wist eveneens de tweede ronde te bereiken. Samen met Marcelo Arévalo uit El Salvador versloeg hij de Australische combinatie John Peers/Alexei Popyrin met 6-3 7-6 (2). Robin Haase boekte met de Oostenrijker Philipp Oswald een zege op Ilja Ivasjka uit Belarus en de Zuid-Koreaan Kwon Soon-woo. Het werd 6-4 7-5.

In het vrouwendubbelspel was er succes voor Demi Schuurs, die samen met de Amerikaanse Desirae Krawczyk met 7-6 (5) 6-4 te sterk was voor de Française Alizé Cornet en Jil Teichmann uit Zwitserland. Arantxa Rus redde het met de Spaanse Nuria Párrizas Díaz niet tegen de Amerikaanse speelsters Caty McNally en Taylor Townsend: 3-6 4-6. Rosalie van der Hoek verloor aan de zijde van de Belgische Alison Van Uytvanck met dezelfde cijfers van het Amerikaanse duo Reese Brantmeier/Clervie Ngounoue.