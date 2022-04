Premium Het beste van De Telegraaf

De leegte na Kiki Bertens: Oranje met neus op de feiten gedrukt

Door Tijmen Lensink Kopieer naar clipboard

Een teleurgestelde Arantxa Rus. Ⓒ ANP/HH

DEN BOSCH - Op het moment dat Kiki Berten na de Olympische Spelen in Tokio haar carrière beëindigde, was dat een dreun voor het Nederlandse (vrouwen)tennis. De beslissing van de onlangs voor het eerst moeder geworden Bertens galmde afgelopen dagen na in Den Bosch. Zonder de voormalig nummer vier van de wereld had de ploeg van de nieuwe captain Elise Tamaëla heel weinig in te brengen tegen Spanje, dat de echte kanonnen nog had thuisgelaten voor het duel in de Billie Jean King Cup. Het zal zwaar worden om het hoofd boven water te houden op het hoogste niveau.