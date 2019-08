Gemengde wielerploeg pakt EK-goud

Het Nederlandse drietal mannen bestond uit Bauke Mollema, Ramon Sinkeldam en Koen Bouwman. Zij werden halverwege afgelost door Floortje Mackaij, Riejanne Markus en Amy Pieters.

Beide equipes reden een ronde van 22 kilometer. Gezamenlijk kwamen ze tot een tijd van 52 minuten en 48 seconden.

Het zilver in de Noord-Hollandse Kaasstad ging naar Duitsland, dat 14 seconden moest prijsgeven. Italië was één minuut en 24 seconden langzamer en pakte brons.

„Heel mooi dit”, concludeerde Mollema na afloop. „En dat in ons eigen land. Iedereen, zowel de mannen als de vrouwen, was zeer gemotiveerd om te winnen. Het was ook echt een teamprestatie.”