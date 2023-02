Sydney van Hooijdonk doet NAC en vader Pierre pijn

De NAC-supporters zongen vroeg in de wedstrijd ‘Sydney is voor NAC’ en getuige de ingetogen wijze waarop Van Hooijdonk junior zijn doelpunten vierde, zit daar wel een kern van waarheid in, maar het was uitgerekend het kind van de club, die het Bredase bekeravontuur beëindigde.

’Avondje NAC’

Het sfeervolle ‘Avondje NAC’ was nog wel zo mooi begonnen. In de 16e minuut tikte Tom Boere, onlangs overgekomen van SC Cambuur, de bal van dichtbij in het doel, nadat Heerenveen-doelman Xavier Mous een schot van Ody Velanas niet onder controle had gezeten. De thuisploeg speelde met net zoveel energie als Peter Hyballa aan de zijlijn stond te coachen. De Duitse trainer stuntte in zijn vorige periode als trainer van NAC door AZ uit het bekertoernooi te knikkeren en hoopte op weer een stunt, maar dat was buiten Sydney van Hooijdonk gerekend.

De spits, die bij NAC door trainer Steijn niet echt op waarde werd geschat, heeft het onvervalste neusje voor de goal. Niet de voor 12 miljoen euro aan Olympique Lyon verkochte Sarr maakte in de eerste seizoenshelft de meeste goals voor SC Heerenveen, maar Van Hooijdonk. In het door hem geliefde Rat Verlegh Stadion stond de spits twee keer op de goede plek, waarmee hij zijn seizoenstotaal opvoerde tot negen en SC Heerenveen een plek bij de laatste acht bezorgde. Het juichen liet hij achterwege, maar Van Hooijdonk junior zond wel een kushandje richting de tribune waar zijn familie zat. Bij vader Pierre waren de gemengde gevoelens af te lezen aan zijn gezichtsuitdrukking.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Voor SC Heerenveen kwam het bekersuccesje als geroepen, want na drie nederlagen in de competitie en het verlies van speerpunt Sarr, die met zijn snelheid heel bepalend was voor het spel van de Friezen, dreigde er een downstemming te ontstaan bij de pompebleddenclub. Het was nogal slapjes wat de ploeg van trainer Kees van Wonderen liet zien en de voorsprong van NAC was terecht te noemen. Op een ideaal moment, in de blessuretijd van de eerste helft, kwam SC Heerenveen langszij door een prima aanval. Ex-NAC’er Thom Haye, door de Bredase supporters ook al verdacht van NAC-voorliefde, gaf een uitstekende pass op de opstomende linksback Rami Kaib, die met zijn voorzet de goed vrijgelopen Sydney van Hooijdonk bereikte.

Een heerlijke avond voor Sydney van Hooijdonk Ⓒ Pro Shots

Ook de tweede Heerenveen-goal, die acht minuten na rust viel, ontstond uit een prima aanval. Ditmaal stond de pijlsnelle Heerenveen-aanvaller Milan van Ewijk aan de basis. De back, die komende zomer ongetwijfeld niet te houden zal zijn voor de Friezen, ging goed door en bereikte vanaf de achterlijn goalgetter Van Hooijdonk: 1-2.

Tekst gaat verder onder de tweet.

In het vervolg verzuimden met name Ché Nunnely, die zijn basisdebuut maakte, en de ingevallen aanwinst Osame Sahraoui, van wie wel veel dreiging uitging, de score verder op te voeren, waardoor NAC hoop bleef koesteren op een verlenging van het Avondje NAC. Dat bleek uiteindelijk te hoog gegrepen voor de nummer elf van de Keuken Kampioen Divisie. Vlak voor tijd maakte winteraanwinst Daniel Karslbakk ook nog zijn debuut. Dat deed de Noor, voor wie SC Heerenveen 2,5 miljoen euro heeft betaald, wel anoniem, want zijn naam ontbrak op het opstellingenformulier, waarna de speaker van dienst eerlijk toegaf geen idee te hebben wie er het veld in kwam.