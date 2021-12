WK 2022 eindstation voor Louis van Gaal bij Oranje

Ook als Oranje zich volgend jaar via een poule met België, Polen en Wales een weg verschaft naar de Final Four in 2023 is Van Gaal er dus niet bij tijdens het eindtoernooi van de Nations League. Onlangs plaatste Oranje zich onder leiding van de Noord-Hollander voor het WK, door een 2-0 zege op Noorwegen in De Kuip.

De trainer die in het verleden onder meer Ajax en FC Barcelona trainde, is bezig aan zijn derde periode als bondscoach van Oranje. Eerder had hij het Nederlands elftal van 2000 tot en met 2001 en van 2012 tot en met 2014 onder zijn hoede. Na het mislukte EK van afgelopen zomer volgde hij Frank de Boer op bij Oranje.

Van Gaal heeft geen interesse in de functie van directeur top voetbal bij de KNVB, als opvolger van de onlangs gestopte Nico Jan Hoogma.