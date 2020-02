Is het crisis bij Ajax? ’Misschien voor de coach’

Erik ten Hag Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - De leidersrol die André Onana tijdens Ajax-Getafe (2-1) vertolkte, zet hij voort na de roemloze uitschakeling in de Europa League op weg naar de topper in de Eredivisie zondagavond tegen AZ. Weliswaar was het spel tegen de Spanjaarden opnieuw ondermaats, de keeper blikt positief vooruit. „De overwinning op Getafe, de strijdlust, de steun van het publiek en de terugkeer van Nicolas Tagliafico, Quincy Promes en mogelijk Hakim Ziyech geven me alle vertrouwen in een goed resultaat tegen AZ”, aldus Onana, die Ziyech, zijn maatje binnen en buiten het veld looft. „De beste speler van Nederland, het brein van ons elftal.”