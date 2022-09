Medvedev verliest nummer 1-positie: ’Het eerste waar ik aan dacht’

Daniil Medvedev. Ⓒ ANP/HH

Daniil Medvedev baalt ervan dat hij na de uitschakeling in de vierde ronde van de US Open zijn nummer 1-positie op de wereldranglijst kwijtraakt. De 26-jarige Rus was de titelverdediger op het grandslamtoernooi in New York en raakt door zijn nederlaag veel punten voor de ranking kwijt.