De EK-rollercoaster van prins George (7)

Voor het duel was de prins nog ’gekroond’ tot geluksbrenger. Omdat 7-jarige prins George aanwezig was tijdens de kwartfinales én de Engelsen die wedstrijd ook wonnen, was het voor veel fans duidelijk: de kleine prins is een geluksbrenger. Om die reden riepen ze prins William op om samen met zijn zoon naar Wembley te komen.

Even leek dat bijgeloof ook werkelijkheid toen de Engelsen in de openingsfase al op voorsprong kwamen. De prins reageerde extatisch en viel zijn vader in de armen.

De 67e minuut bracht een domper op de feestvreugde toen Leonardo Bonucci dan toch de gelijkmaker binnen tikte: 1-. Een ontzettend spannende en voor Engeland dramatische strafschoppenreeks later zat de prins in zak en as.

Na de verloren EK-finale toonden de Britse royals zich sportief. Ze feliciteerden de Azzuri met hun overwinning. De Engelse fans vroegen ze „het hoofd hoog te houden” ondanks een „hartbrekende” nederlaag. „Jullie zo ver geraakt, maar helaas was het vandaag niet aan ons. (...) wees trots op jezelf. We zijn er zeker van dat de toekomst veel moois zal brengen.”

Bron: Het Nieuwsblad