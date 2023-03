Dick Lukkien verruilt Emmen voor Groningen

„We zijn voor 99 procent akkoord met Lukkien”, zei Gudde voor de camera van ESPN. ,,We moeten nog een paar puntjes uitwerken. Maar het is goed om openheid van zaken te geven.”

Volgens Gudde heeft FC Groningen afgelopen weekend al een akkoord bereikt met Lukkien. „We hebben toen onze huidige coach Dennis van der Ree en FC Emmen ingelicht. Er brak bij Emmen paniek uit en het verzoek was of we het nieuws over dit weekend heel wilden tillen. Nu is het toch bewust uitgelekt aan de kant van Emmen. Dat is jammer. Maar ik denk ook dat we hier snel de knop om kunnen zetten naar de wedstrijd.”

Van der Ree moest de spelersgroep bij aankomst in het stadion op de hoogte brengen van het nieuws. Dat verstoorde de voorbereiding op het duel. Uit de knuffels die Van der Ree van de spelersgroep kreeg is af te leiden dat Van der Reen Groningen gaat verlaten. Hij was al eerder op de hoogte gebracht van de zoektocht naar een nieuwe trainer en het akkoord met Lukkien. Hij vond het geen leuke boodschap.

Hoogste niveau?

Lukkien werd eerder na het ontslag van Frank Wormuth al benaderd door de club, waarvoor hij eerder werkzaam was als trainer van de beloften en assistent-trainer. De transfer naar zijn droomclub kon niet doorgaan, omdat FC Emmen hem aan zijn contract hield. Komende zomer kan de dan transfervrije Lukkien alsnog aan de slag in Groningen al is het nog de vraag of dat op het hoogste niveau zal zijn.

FC Groningen staat zeventiende op vier punten van een veilige plek, die momenteel wordt ingenomen door Lukkien met FC Emmen. FC Groningen kan zondag met winst in de noordelijke derby tegen SC Heerenveen tot op één punt komen van FC Emmen, dat zaterdagavond met 2-0 verloor van Sparta Rotterdam. Lukkien promoveerde in 2018 met FC Emmen naar de Eredivisie, een historische promotie voor de club, waarna de Drentse ploeg drie seizoenen actief was op het hoogste niveau. Na de degradatie in 2021 leidde Lukkien vorig seizoen FC Emmen terug naar de Eredivisie.