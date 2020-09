Team Sunweb stunt opnieuw met ritzege in Tour de France

Primoz Roglic blijft leider in het algemeen klassement. De Sloveen van Jumbo-Visma heeft 44 seconden voorsprong op zijn landgenoot Tadej Pogacar.

Zonder Bauke Mollema en Romain Bardet ging de veertiende etappe in Clermont-Ferrand van start. Beide renners waren vrijdagmiddag betrokken bij een flinke valpartij, waarbij Mollema met een gebroken pols de strijd direct al moest staken. Bij Bardet bleek later op de dag dat hij een hersenschudding had opgelopen, en de artsen adviseerden de Fransman om niet meer op te stappen.

Geen publiek

In de aanloop naar de veertiende rit had de Tour-organisatie laten weten dat er de komende etappes geen publiek meer welkom is in de laatste 300 meter voor de finishes, omdat de Tour deze week diverse streken aandoet die met ’code rood’ betiteld zijn.

De etappekaart van rit 14. Ⓒ De Telegraaf

Sunweb-renner Cees Bol ging als een van de eersten op avontuur, samen met Trek-renner Edward Theuns en de Zwitser Stefan Kung. Bols ploeggenoot Casper Pedersen meldde zich even later ook, maar in plaats van dat hij aanhaakte, liet Bol zich zakken. Theuns pakte 20 punten in de eerste tussensprint, voor Kung (17) en Peter Sagan, die er 15 noteerde. Sam Bennett, drager van de groene trui, pakte er 10.

Kung ingerekend

Op de tweede grote beklimming van de dag, de Col du Béal, kwam Kung als eerste boven. Theuns, die de koppositie aan Kung moest laten, werd twintig kilometer verderop door het peloton ingerekend. Weer 25 kilometer verder, op tachtig kilometer van de finishlijn, werd ook de eenzaam strijdende Kung opgeslokt door het peloton en brak een nieuwe fase in de rit aan.

Cees Bol (links, met bidon) zat in de eerste ontsnapping van de dag. Ⓒ Reuters

In de aanloop naar de laatste twee beklimmingen van de vierde categorie, de Côte de la Duchére en de Côte de la Croix-Rousse, voerden Bora-hansgrohe en CCC de uitgebreide kopgroep aan, met de renners van Jumbo-Visma daar netjes achter.

De Belg Tiesj Benoot van Team Sunweb was de eerste die op de Côte de la Duchére een groot gat sloeg ten opzichte van het peloton. Op ruim zeven kilometer van de finish werd de Belg ingehaald en ging de volgende vluchter er vandoor, in de persoon van Bora-renner Lennard Kämna. Thomas de Gendt en Julian Alaphilippe maakten zich eveneens los uit het peloton, en daarna brak het helemaal open.

Greg Van Avermaet, Wout van Aert, Peter Sagan, Marc Hirschi en Kragh Andersen lieten zich allemaal van voren zien, en het was laatstgenoemde die na een lange solo de ritwinst greep. Na de ritzege van Hirschi van donderdag opnieuw een stunt van Team Sunweb.

Verbazing bij de winnaar

„Het is ongelooflijk. We zijn hier met de jongste ploeg van alle deelnemende teams, ook met het oog op de toekomst. En nu pakken we al twee ritten. Ik ben echt verbaasd”, zei de 26-jarige Kragh Andersen, eerder al winnaar van een individuele tijdrit in Parijs-Nice.

„Ik droomde hiervan, maar vroeg me af of ik goed genoeg was om dit te kunnen”, vertelde de ritwinnaar, die zijn aanval een kleine 3 kilometer voor de streep inzette. Kort ervoor had Hirschi het ook geprobeerd, net als eerder hun ploeggenoot Benoot. „Ik had echt goede benen, de hele dag al. Maar dan is het afwachten hoe goed de anderen zijn. Het heeft even geduurd voordat ik het vertrouwen had om dit soort aanvallen te doen. De overwinning van Hirschi heeft me wat dat betreft geïnspireerd. Het gaf de hele groep extra motivatie. We zijn nog meer in onszelf gaan geloven als zo’n jonge gast dat kan.”

Perfecte timing

Ook Sunweb-renner Joris Nieuwenhuis kon zijn geluk niet op. „Dit is echt perfect. Kippenvel”, zei hij tegenover de NOS aan de finish in Lyon. „Eigenlijk was het plan om vandaag in een vlucht mee te zitten, maar Bora liet niemand gaan. „Toen hebben we de knop omgezet en zijn we er in de finale voor gegaan. Het maakte niet uit wie er zou winnen, als we maar zouden winnen. Søren timede dit gewoon perfect. Wij konden achter hem de boel nog een beetje afblokken. Weer champagne vanavond, lekker hoor.”

Zondag volgt een zware bergrit met finish op de Grand Colombier, een klim van de buitencategorie. Een dag later is de tweede rustdag.

Bekijk hier de uitslagen, het etappeschema en de standen in diverse klassementen in de Tour de France.