Voormalig werkgever Phillip Cocu kampt met grote financiële problemen Drama voor Derby County: zware straf voor club Wayne Rooney

Wayne Rooney geeft een interview. Ⓒ HH/ANP

Derby County heeft 12 punten in mindering gekregen nadat de Engelse club van het tweede profniveau (Championship) eind vorige week uitstel van betaling had aangevraagd. Dat is in Engeland een standaardstraf voor clubs die in surseance gaan vanwege grote financiële problemen.