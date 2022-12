Scheidsrechter in WK-finale miste EK vorig jaar nog door hartaandoening

„Ik heb het erg moeilijk gehad”, vertelde Marciniak vlak voor de finale in Qatar. „Ik had tachycardie, een hartaandoening. Ik vond het heel lastig dat ik niet meer mocht fluiten. Het was vreselijk om het EK te moeten missen, maar ik kan nu niet meer stoppen met glimlachen. Ik ben terug en mag zelfs de finale leiden.”

Van beide ploegen een duel

Marciniak floot op het WK al een duel van zowel Frankrijk als Argentinië. Hij zag de regerend wereldkampioen in de groep winnen van Denemarken (2-1) en Lionel Messi eenmaal scoren in de achtste finale (2-1) tegen Australië.

De zogenoemde troostfinale om de derde plaats tussen Marokko en Kroatië staat zaterdag onder leiding van de Qatarees Abdulrahman Al-Jassim. Pol van Boekel is in deze wedstrijd assistent-videoarbiter. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie behoorde ook lang tot de kandidaten om in het finaleweekeinde in actie te komen, maar hij is inmiddels naar huis gevlogen. Makkelie wil voorlopig niets zeggen over zijn ervaringen in Qatar.

Bekijk hier de uitslagen en het programma op het WK voetbal