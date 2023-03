In rolstoel afgevoerde Bianca Andreescu ’kan leven’ met gescheurde enkelbanden

De Canadese moest enkele dagen wachten op een diagnose. „De resultaten van het onderzoek laten zien dat ik twee banden in mijn linkerenkel heb gescheurd”, meldt de tennisster op Twitter. „Het is moeilijk te zeggen hoelang dit gaat duren, maar we kunnen in ieder geval zeggen dat het veel erger had kunnen zijn.” Andreescu, die al vaak te maken heeft gehad met blessureleed, moet weer revalideren. „Ik ben optimistisch dat ik snel weer op de baan kan staan.”

Andreescu beleefde in 2019 haar doorbraak door drie titels te winnen op de WTA Tour, met als hoogtepunt de US Open. De Canadese bereikte de vierde plaats op de wereldranglijst, maar is mede door fysieke problemen teruggevallen naar plek 31. Andreescu toonde in Miami weer wat van haar oude vorm door achtereenvolgens Emma Raducanu, Maria Sakkari en Sofia Kenin te verslaan.

Jannik Sinner

Jannik Sinner bereikte bij de mannen de halve finale. De 21-jarige Italiaan, nummer 11 van de wereld, versloeg Emil Ruusuvuori uit Finland in twee sets: 6-3 6-1. De partij lag enkele uren stil vanwege de regen, die het programma van woensdag in Florida flink verstoorde.

Sinner stond in de tweede set met 2-0 voor toen het begon te regenen. Na een lange onderbreking kon de partij in het Hard Rock Stadium afgemaakt worden. Sinner gunde de Fin, die in de vorige ronde Botic van de Zandschulp in drie sets had verslagen, geen kans om terug te komen. Hij heeft al zijn partijen in Miami in twee sets gewonnen.

De Italiaan haalde onlangs ook al de halve finales in Indian Wells, waarin Sinner het moest afleggen tegen Carlos Alcaraz. Mogelijk is de Spaanse nummer 1 van de wereld ook zijn komende tegenstander in Miami. Alcaraz moet dan eerst zien af te rekenen met de Amerikaan Taylor Fritz. Die partij stond ook voor woensdag op het programma, maar werd vanwege de regen uitgesteld naar donderdag.

Sinner won in februari het ATP-toernooi van Montpellier en haalde daarna ook de finale van het ABN AMRO Open in Rotterdam, waarin de Rus Daniil Medvedev te sterk was.