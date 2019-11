Oranje maakt statement tegen racisme

„Genoeg is genoeg”, is het bericht van Oranje, terwijl de spelers gezamenlijk in een cirkel poseren. Op deze manier probeert het Nederlands elftal een einde te maken aan het racisme.

Dagelijks het belangrijkste sportnieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik