Wijnaldum maakt statement tegen racisme na treffer

Beide middenvelders hielden hun onderarm dicht tegen elkaar in de Johan Cruijff ArenA. De donkere arm van Wijnaldum, naast de blanke van De Jong. Zo wilden ze laten zien dat ze één zijn bij Oranje. Al hun ploeggenoten, inclusief de wisselspelers, verzamelden zich rond Wijnaldum en De Jong.

Georginio Wijnaldum met Frenkie de Jong na zijn treffer. Ⓒ Screenshot NOS

Het onderwerp racisme werd in Nederland flink aangewakkerd na het incident met Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira. Het nieuws bereikte ook het Nederlands elftal, dat eerder op de dinsdag middels een foto een duidelijk statement maakte.

„Genoeg is genoeg”, was het bericht van Oranje, terwijl de spelers gezamenlijk in een cirkel poseerden. Op deze manier probeerde het Nederlands elftal een einde te maken aan het racisme.

Na het zoveelste racisme-incident in Italië, laatst rondom Mario Balotelli, en in Oekraïne - waar Taison van Shakhtar Donetsk eraan moest geloven, gebeurde het ook op de Nederlandse velden. Tijdens de wedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior werd Mendes Moreira geraakt door racisme.

Bekijk ook: FC Den Bosch likt wonden na racisme

De vleugelaanvaller van de Rotterdammers kreeg steun van onder meer Memphis Depay en later ook van Georginio Wijnaldum. De middenvelder liet zich nadrukkelijk horen tijdens de persconferentie van het Nederlands elftal van maandagmiddag in aanloop naar het EK-kwalificatieduel met Estland.

Bekijk ook: Oranje overweegt nieuw statement tegen racisme