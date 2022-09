Anwar El Ghazi overweegt om te switchen van Oranje naar Marokko

,,Er zijn gesprekken geweest met Marokko en ik heb gesprekken gehad met mijn ouders. Het ligt nog een beetje open nu. Ik ben volwassener geworden en ouder en dan ga je beseffen ‘is de mogelijkheid er wel om nog voor Nederland te spelen?’ Misschien ben ik niet goed genoeg voor het Nederlands elftal en is er wel de mogelijkheid om voor Marokko te spelen. Die keuze ligt nu open om eerlijk te zijn. Ik kan niet zeggen ‘ik kies voor Marokko of ik kies voor Nederland’, maar het is wel iets waarover ik aan het nadenken ben. Mijn ouders hebben gezegd dat ze het geweldig zouden vinden als ik voor Marokko zou spelen. Toen heb ik ook een gesprek gehad met de Marokkaanse bond en heb ik gezegd dat het gevoel wel goed moet zijn. Ik ben erover na gaan denken en in gesprek te gaan en dan beginnen gevoelens wel te veranderen.”

Eerder deze week vertelde een andere PSV’er, Ismael Saibari, in een interview met het ED, dat hij de keuze heeft gemaakt om voor Marokko uit te gaan komen. Saibari is recent ook benaderd door Roberto Martinez om voor de Belgische nationale ploeg te gaan spelen maar heeft op gevoel de keuze voor Marokko gemaakt, gaf hij aan in het vraaggesprek.