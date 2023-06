Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Volleyballers beginnen Nations League met vier Eredivisiespelers

15:07 uur: De Nederlandse volleyballers beginnen het toernooi om de Nations League met vier spelers die afgelopen seizoen in de Eredivisie speelden. Bondscoach Roberto Piazza selecteerde Sil Meijs en Niels Lipke van landskampioen Draisma Dynamo en ook riep hij Jasper Wijkstra (Active Living Orion) en Siebe Korenblek (Talentteam Papendal) op. De overige tien internationals zijn actief in het buitenland.

Oranje begint de Nations League woensdag in Ottawa tegen de Verenigde Staten. De dagen daarna volgen ontmoetingen met Cuba, Duitsland en Argentinië.

Piazza past zijn selectie daarna mogelijk aan. De Nations League gaat vanaf 20 juni verder in Rotterdam, met wedstrijden tegen China, Polen, Iran en Servië.

Nacho vervangt David García bij Spanje in Nations League

13.48 uur: Real Madrid-verdediger Nacho is door de Spaanse bondscoach Luis de la Fuente opgeroepen voor het finaletoernooi van de Nations League in Nederland. Hij neemt de plaats in van David García, die zondag bij de laatste competitiewedstrijd van zijn club Osasuna een blessure opliep.

De 33-jarige Nacho keerde in maart terug in de Spaanse selectie. De vorige bondscoach Luis Enrique selecteerde de verdediger niet voor het WK in Qatar, waar Spanje in de achtste finales werd uitgeschakeld door Marokko. De la Fuente volgde Luis Enrique daarna op.

Spanje speelt 15 juni in Enschede in de halve finale van de Nations League tegen Italië. Een dag eerder staan Nederland en Kroatië in de andere halve eindstrijd, in De Kuip in Rotterdam, tegenover elkaar.

Gedegradeerd FC Groningen huurt Verrips opnieuw van Fortuna

13.24 uur: Michael Verrips speelt ook komend seizoen bij FC Groningen. De uit de Eredivisie gedegradeerde club huurt de 26-jarige doelman opnieuw van Fortuna Sittard en heeft daarnaast een optie tot koop op hem.

Verrips kwam afgelopen seizoen tot 24 optredens in de Eredivisie voor Groningen. Na de winterstop was hij aanvoerder. De slotfase van de competitie moest Verrips aan zich voorbij laten gaan vanwege blessures.

"We hebben een moeilijk seizoen achter de rug, waarbij ik vooral ook naar mezelf moet kijken en weet dat ook ik veel beter kan", aldus de keeper. "Ik heb verantwoordelijkheid gevoeld voor alles wat er afgelopen seizoen gebeurde. Ik had de focus niet voor de volle honderd procent op mijn eigen prestaties. Ik weet dat ik me nog niet volledig heb kunnen laten zien en wil komend seizoen graag helpen om FC Groningen weer terug te brengen naar de Eredivisie."

Het eerste elftal van FC Groningen staat vanaf komend seizoen onder leiding van Dick Lukkien, die nu nog trainer is van FC Emmen.

Vier Nederlandse sportklimmers naar Europese Spelen in Krakau

12.45 uur: Vier Nederlandse sportklimmers hebben zich gekwalificeerd voor de Europese Spelen die van 21 juni tot en met 2 juli plaatsvinden in Krakau. In Polen komen Lisa Klem en Don van Laere uit op het onderdeel boulder. Lynn van der Meer en Leto Cavé doen mee op het onderdeel lead.

Sportklimmen, dat sinds 2020 olympisch is, staat dit jaar voor het eerst op het programma bij de Europese Spelen. "We zijn dan ook heel trots dat dit jaar twee klimmers bij boulder en twee klimmers bij lead zich geplaatst hebben. Het resultaat van hard werken met een duidelijk plan", zegt technisch directeur Dick Boschman. "Ons doel tijdens de Europese Spelen is met name om te leren van een multi-event. Op de lange termijn streven we naar deelname aan de Olympische Spelen en het meestrijden om de prijzen. Dit is een mooie tussenstap op weg naar dat ultieme doel."

Positief geteste renster Bossuyt: ’nooit bewust gebruikt’

12.27 uur: De Belgische wielrenster Shari Bossuyt heeft maandagochtend tijdens een persconferentie in Zwevegem voor het eerst gereageerd op haar positieve dopingtest. Bossuyt testte positief na haar ritzege in de derde etappe van de Ronde van Normandië in maart. In haar urine werden sporen van letrozole metabolite gevonden. Haar team Canyon/SRAM Racing zette haar voorlopig op non-actief.

"Ik had nog nooit van het product gehoord. Nooit heb ik het bewust gebruikt", verklaarde Bossuyt maandag. "Ik ben nooit in aanraking gekomen met letrozole en ik heb het nooit bewust gebruikt. Ik had nog nooit van het product gehoord. Alles wijst erop dat we te maken hebben met een contaminatie, wij denken in vlees of melk. Ik hoop heel snel duidelijkheid te kunnen scheppen en te kunnen bewijzen dat we geen valsspelers zijn."

De Belgische veldrijder Toon Aerts werd vorig jaar door de internationale wielrenunie UCI voor twee jaar geschorst nadat hij positief had getest op letrozole, dat de afbraak van testosteron en anabole steroïden remt. Hij is destijds tegen de schorsing in beroep gegaan. Aerts was maandag aanwezig bij de persconferentie.

Bossuyt won vorig jaar bij de wereldkampioenschappen op de baan in Frankrijk met Lotte Kopecky goud op de koppelkoers.

Eindhoven en Nottingham Forest eerste oefentegenstanders van PSV

12.04 uur: PSV begint op maandag 3 juli op De Herdgang aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De Eindhovense club, die in de Eredivisie als tweede eindigde, speelt op 26 juli een eerste oefenwedstrijd tegen stadsgenoot FC Eindhoven.

Op 30 juli oefent PSV tegen Nottingham Forest FC, de nummer 16 uit de Engelse Premier League. Beide wedstrijden vinden plaats in het Philips-stadion. De Eindhovenaren plaatsten zich met de tweede plaats voor de voorronde van de Champions League.

PSV zit sinds het vertrek van Ruud van Nistelrooij zonder trainer. Peter Bosz wordt genoemd als belangrijkste kandidaat om Van Nistelrooij op te volgen, maar de club wil niet op deze berichten reageren.

Eerste atleet die onder 10 seconden dook overleden

12.01 uur: De Amerikaanse atleet Jim Hines, de eerste man ooit die onder de tien seconden dook op de 100 meter, is op 76-jarige leeftijd overleden.

Bij de Olympische Spelen van 1968 in Mexico finishte Hines op de 100 meter in een handgeklokte tijd van 9,9. Het record kwam uiteindelijk na een elektronische meting als 9,95 in de boeken terecht.

Het wereldrecord hield vijftien jaar stand: tot 1983. Toen scherpte zijn landgenoot Calvin Smith in het Amerikaanse Colorado Springs het record met twee honderdsten aan. Sinds 2009 staat het wereldrecord met 9,58 op naam van de Jamaicaan Usain Bolt.

Hines won naast olympisch goud op de 100 meter in Mexico met het Amerikaanse team ook de titel op de 4x100 meter. Op 22-jarige leeftijd stopte hij als atleet. Hij koos voor een carrière in het American football, maar boekte daarmee geen grote successen.

Leon wint Amerikaanse Champions League

11.03 uur: De Mexicaanse voetbalclub Leon heeft zondag voor de eerste keer de Concacaf Champions League gewonnen. De ploeg was vorige week voor eigen publiek in de eerste wedstrijd van de finale met 2-1 te sterk voor Los Angeles FC. In het tweede duel in Californië zegevierden de Mexicanen met 1-0. De Argentijn Lucas Di Yorio maakte in de eerste helft de enige treffer.

De Champions League in de Concacaf-zone is voor clubteams uit Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied. Dankzij de eindzege heeft Leon zich geplaatst voor de twee eerstvolgende edities van het WK voor clubs.

KNVB haalt Van Veenendaal in huis als adviseur vrouwenvoetbal

10.38 uur: Oud-keepster Sari van Veenendaal gaat bij de KNVB aan de slag als adviseur vrouwenvoetbal. De 91-voudig international zette vorig jaar zomer een punt achter haar loopbaan.

In haar nieuwe rol gaat ze zich onder meer bezighouden met de ontwikkelingen van het vrouwenvoetbal op de lange termijn. Van Veenendaal kijkt uit naar haar nieuwe functie. "Ik wil graag een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het vrouwenvoetbal", zegt ze. "Zowel in Nederland als op het internationale toneel. Ik zie dit als een unieke kans om mijzelf breed te oriënteren binnen het vrouwenvoetbal en hoop met mijn topsportervaring iets moois toe te kunnen voegen aan de bestaande organisatie."

Jan Dirk van der Zee, directeur vrouwenvoetbal en amateurvoetbal bij de KNVB, is trots dat hij de oud-international heeft gestrikt voor de functie van adviseur vrouwenvoetbal. "In haar periode als international hebben wij Sari niet alleen leren kennen als een uitstekende keeper en leider binnen het veld, maar ook als een gedreven professional buiten het veld", zegt Van der Zee. "Zij heeft met haar prestaties én met haar persoonlijkheid het vrouwenvoetbal verder geholpen. Daarbij had zij al op jonge leeftijd niet alleen oog voor zichzelf, maar vooral ook voor anderen. Vanuit de ervaring die zij meebrengt, weet zij wat er nodig is om een volgende stap te kunnen zetten. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat zij van toegevoegde waarde gaat zijn voor de KNVB."

Opvallend gezicht in Zuid-Koreaanse selectie: gearresteerde Son Jun-ho

09.38 uur: Bondscoach Jürgen Klinsmann heeft voetballer Son Jun-ho ondanks zijn arrestatie toch opgenomen in de oefenduels van Zuid-Korea tegen Peru en El Salvador. De speler zit sinds vorige maand in hechtenis bij de publieke veiligheidsdienst in de Chinese provincie Liaoning op verdenking van omkoping.

"We zijn allemaal in shock door deze situatie. We staan allemaal achter Jun-ho. Elke dag hopen we dat er iets gebeurt, maar helaas ligt het niet in onze handen. De Zuid-Koreaanse bond en mensen van ons team zijn naar China geweest om hem vrij te krijgen. Maar we kunnen verder alleen afwachten", aldus Klinsmann.

Son voetbalt bij de Chinese club Shadong Taishan. Hij wordt volgens het Zuid-Koreaanse consulaat-generaal beschuldigd van omkoping van een "niet-gouvernementele functionaris". Hij maakte vorig jaar deel uit van de Zuid-Koreaanse ploeg die bij het WK in Qatar de achtste finales haalde. "Hij is een geweldige speler en we missen hem. We hopen en bidden dat hij vrijkomt", zei Klinsmann.

Zuid-Korea speelt op 16 juni tegen Peru. Vier dagen later staat het duel met El Salvador op het programma.