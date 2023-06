Van Veenendaal wordt adviseur vrouwenvoetbal bij KNVB

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Leon wint Amerikaanse Champions League

11.03 uur: De Mexicaanse voetbalclub Leon heeft zondag voor de eerste keer de Concacaf Champions League gewonnen. De ploeg was vorige week voor eigen publiek in de eerste wedstrijd van de finale met 2-1 te sterk voor Los Angeles FC. In het tweede duel in Californië zegevierden de Mexicanen met 1-0. De Argentijn Lucas Di Yorio maakte in de eerste helft de enige treffer.

De Champions League in de Concacaf-zone is voor clubteams uit Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied. Dankzij de eindzege heeft Leon zich geplaatst voor de twee eerstvolgende edities van het WK voor clubs.

KNVB haalt Van Veenendaal in huis als adviseur vrouwenvoetbal

10.38 uur: Oud-keepster Sari van Veenendaal gaat bij de KNVB aan de slag als adviseur vrouwenvoetbal. De 91-voudig international zette vorig jaar zomer een punt achter haar loopbaan.

In haar nieuwe rol gaat ze zich onder meer bezighouden met de ontwikkelingen van het vrouwenvoetbal op de lange termijn. Van Veenendaal kijkt uit naar haar nieuwe functie. "Ik wil graag een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het vrouwenvoetbal", zegt ze. "Zowel in Nederland als op het internationale toneel. Ik zie dit als een unieke kans om mijzelf breed te oriënteren binnen het vrouwenvoetbal en hoop met mijn topsportervaring iets moois toe te kunnen voegen aan de bestaande organisatie."

Jan Dirk van der Zee, directeur vrouwenvoetbal en amateurvoetbal bij de KNVB, is trots dat hij de oud-international heeft gestrikt voor de functie van adviseur vrouwenvoetbal. "In haar periode als international hebben wij Sari niet alleen leren kennen als een uitstekende keeper en leider binnen het veld, maar ook als een gedreven professional buiten het veld", zegt Van der Zee. "Zij heeft met haar prestaties én met haar persoonlijkheid het vrouwenvoetbal verder geholpen. Daarbij had zij al op jonge leeftijd niet alleen oog voor zichzelf, maar vooral ook voor anderen. Vanuit de ervaring die zij meebrengt, weet zij wat er nodig is om een volgende stap te kunnen zetten. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat zij van toegevoegde waarde gaat zijn voor de KNVB."

Opvallend gezicht in Zuid-Koreaanse selectie: gearresteerde Son Jun-ho

09.38 uur: Bondscoach Jürgen Klinsmann heeft voetballer Son Jun-ho ondanks zijn arrestatie toch opgenomen in de oefenduels van Zuid-Korea tegen Peru en El Salvador. De speler zit sinds vorige maand in hechtenis bij de publieke veiligheidsdienst in de Chinese provincie Liaoning op verdenking van omkoping.

"We zijn allemaal in shock door deze situatie. We staan allemaal achter Jun-ho. Elke dag hopen we dat er iets gebeurt, maar helaas ligt het niet in onze handen. De Zuid-Koreaanse bond en mensen van ons team zijn naar China geweest om hem vrij te krijgen. Maar we kunnen verder alleen afwachten", aldus Klinsmann.

Son voetbalt bij de Chinese club Shadong Taishan. Hij wordt volgens het Zuid-Koreaanse consulaat-generaal beschuldigd van omkoping van een "niet-gouvernementele functionaris". Hij maakte vorig jaar deel uit van de Zuid-Koreaanse ploeg die bij het WK in Qatar de achtste finales haalde. "Hij is een geweldige speler en we missen hem. We hopen en bidden dat hij vrijkomt", zei Klinsmann.

Zuid-Korea speelt op 16 juni tegen Peru. Vier dagen later staat het duel met El Salvador op het programma.