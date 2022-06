Bijna verdronken zwemster Anita Alvarez: ’Ik voelde tintelingen en toen werd alles zwart’

Vrijdag sprak Alvarez, die momenteel alweer deel uitmaakt van Team USA op het WK, zelf voor het eerst over het voorval. „Ik herinner me nog dat ik dacht dat het een geweldige oefening was”, aldus de Amerikaanse bij de Amerikaanse nieuwszender NBC. „Mijn beste ooit, zeg maar. Ik genoot dus echt van het moment en voelde veel trots. Ik begon daarvoor al wat tintelingen te voelen in mijn vingers en toen werd alles zwart.”

„Mijn laatste armbeweging, die herinner ik me nog. En toen voelde ik mezelf zakken en denken van: oh nee, ik voel me niet zo goed. Dat was het eigenlijk, alles ging zo snel. Ik wist wel meteen dat ik oké zou zijn toen ik opnieuw wakker werd. Ik zeg dit constant tegen haar en andere mensen: ik ben zo dankbaar dat ik Andrea als coach heb.”