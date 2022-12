Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik poets je schoenen, dan ga je een goaltje maken’ Daley Blind zocht vader Danny, maar vond Weghorst: ’Dan pak ik jou’

AL RAYYAN - Vrolijke gezichten waren er te zien bij de Oranje-spelers na het bereiken van de kwartfinale op het WK ten koste van de Verenigde Staten. Het Nederlands elftal is voor de zevende keer in de historie doorgedrongen tot de laatste acht op het mondiale podium en het succes smaakt naar meer. „We groeien in het toernooi”, vindt Memphis Depay. „Ik zie vooral ook een heel goede teamspirit. Dat maakt het verschil. Het kan alleen nog maar beter. Ik hoop dat we profijt kunnen halen uit alle energie die we in elkaar stoppen en dat we heel ver kunnen komen.”