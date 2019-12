’Politie breekt arm wielrenner Nicholas Dlamini’

Er is een video opgedoken van de hardhandige arrestatie. Daarop valt te zien dat Dlamini zich verzet tegen zijn aanhouding. Een aantal parkrangers probeert hem in bedwang te houden en duwt Dlamini hardhandig tegen een beuje aan.

NTT Pro Cycling zegt dat het zich bewust is van een video waarin een van onze renners Nic Dlamini betrokken is bij een incident in Cape Town eerder vandaag. Hij wordt momenteel medisch onderzocht waarna we een update geven over wat er precies gebeurd is.”